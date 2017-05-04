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Томич: я добился прогресса в игре на грунте

4 мая 2017, четверг. 09:53. Теннис

Австралийский теннисист Бернард Томич поделился впечатлениями после выхода в четвертьфинал турнира в Стамбуле. Во втором круге он обыграл представителя Бразилии Рожериу Дутра да Силву со счётом 7:5, 6:3.

«Я во второй раз вышел в четвертьфинал грунтового турнира. Это отличный результат для меня. В это время в прошлом году я занимал 17-18-е место в рейтинге и не мог выиграть ни одного матча на грунте. Так что я добился прогресса. Рад, что сейчас хорошо играю, особенно приятно, что это происходит в Стамбуле», — цитирует Томича официальный сайт тура.

Источник: ATP World Tour Сообщить об ошибке
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Бернард Томич
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