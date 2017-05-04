Чилич: Джумхур отлично бегает и защищается, но я провёл матч уверенно

Хорватский теннисист Марин Чилич оценил свою нынешнюю форму после выхода в четвертьфинал турнира в Стамбуле. Во втором круге уроженец Меджугорья обыграл боснийца Дамира Джумхура со счётом 6:3, 6:2.

«Я очень комфортно себя чувствую сейчас. Ключевыми для меня стали две отличные недели тренировок на грунте после турнира в Майами. Я упорно поработал над своим движением и адаптировался к покрытию. Дамир отлично бегает и прекрасно защищается, но я провёл очень уверенный матч», — цитирует Чилича официальный сайт тура.