Маррей: у Конты есть шанс стать лидером тура в отсутствие Серены

Британец Энди Маррей предположил, что у его соотечественницы Йоханны Конты есть неплохие шансы побороться за победу на турнирах «Большого шлема» в отсутствие первой ракетки мира американки Серены Уильямс, которая ждёт ребёнка.

«Не вижу, почему бы Конте не побороться за победу на турнирах «Большого шлема». Сейчас женский тур открыт, учитывая, что Серена не выйдет на корт в обозримом будущем. В такой ситуации у многих топ-игроков появляются шансы.

Никто не знает, кому удастся стать лидером в отсутствие Серены, и у Йоханны есть шанс. Может быть, грунт — не самое любимое её покрытие, но на траве и харде она может бороться за победу на крупнейших турнирах и верхние строчки рейтинга. Предстоящие месяцы будут очень важными для неё», — цитирует Маррея ESPN.