Джокович: Федерер в Мельбурне доказал, что является великим чемпионом

Серб Новак Джокович рассказал, насколько важным для него стало выступление на турнире в Мадриде в прошлом году, а также оценил игру испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера на старте сезона.

«Я пару лет не выступал в Мадриде, так что был очень рад принять участие в турнире в 2016 году. Это была невероятная неделя для меня. У меня были сложные соперники, и мы устроили настоящие битвы на корте, особенно в финале с Энди. Это задало тон на остаток прошлого сезона. Затем мы сыграли в финалах в Риме, Париже и Лондоне.

Рафа прекрасно начал сезон, он был близок к победе на Australian Open и является очень опасным соперником на грунте. Это его любимое покрытие. Роджер в Мельбурне доказал, что является великим чемпионом. Он вернулся, пропустив шесть месяцев, и завоевал ещё один титул. Для тенниса очень хорошо, что он вернулся в тур», — цитирует Джоковича Tennis World USA.