Хьюитт: пожалуй, Кирьос более талантлив, чем был я в своё время

Капитан сборной Австралии в Кубке Дэвиса Ллейтон Хьюитт оценил перспективы 17-й ракетки мира Ника Кирьоса и выразил уверенность в том, что его соотечественнику по силам выигрывать турниры «Большого шлема».

«Пожалуй, Ник более талантлив, чем был я в своё время. Он может делать замечательные вещи на корте. Он настолько хорош, что даже может заскучать на корте. Ключевым моментом для него является сохранение концентрации в каждом моменте. Он продолжает работать над собой, и у него получается. В конкретный день он может победить любого соперника. Конечно, однажды он может выиграть Уимблдон. По уровню игры он уступает лишь теннисистам из топ-4 или топ-5», — цитирует Хьюитта Tennis World USA.