В 16:00 по московскому времени начнётся четвертьфинальный матч турнира в Рабате, в котором сыграют россиянки Анастасия Павлюченкова (1) и американка Лорен Дэвис (7). По личным встречам счёт ничейный — 1-1. В рейтинге WTA Павлюченкова располагается на 16-й позиции, Дэвис — на 35-й.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

Текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Дэвис в Рабате

Победительница этого противостояния за выход в финал поспорит либо с австралийкой Дарьей Гавриловой (3), либо с итальянкой Сарой Эррани.