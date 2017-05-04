Бартель стала первой полуфиналисткой турнира в Праге

Немецкая теннисистка Мона Бартель (Q) пробилась в полуфинал турнира в Праге, одолев представительницу Италии Камилу Джорджи со счётом 7:6 (7:0), 7:6 (8:6). Продолжительность встречи составила 1 час 59 минут. Мона 4 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 4 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в финал соревнований 26-летняя уроженка Бад-Зегеберга поспорит с победительницей матча Барбора Стрыцова (Чехия, 3) — Катержина Синякова (Чехия, 8).