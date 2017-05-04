Кудрявцева не смогла выйти в финал турнира в Рабате в парном разряде

Чешка Барбора Крейчикова и россиянка Алла Кудрявцева (4) не смогли пробиться в финал турнира в Рабате в парном разряде. В полуфинале они проиграли дуэту Нина Стоянович (Сербия) / Марина Заневская (Бельгия) со счётом 5:7, 3:6. Продолжительность встречи составила 1 час 21 минуту. Барбора и Алла 1 раз подали навылет, совершили 3 двойные ошибки и реализовали 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 1 эйс, 4 двойные ошибки и 5 брейков.

В финале Стоянович и Заневская сыграют с победительницами матча Тимя Бабош (Венгрия) / Андреа Главачкова (Чехия, 1) — Дарья Гаврилова (Австралия) / Александра Крунич (Сербия).