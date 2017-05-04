Стрыцова победила Синякову и поспорит с Бартель за выход в финал в Праге

Чешка Барбора Стрыцова (3) в четвертьфинале турнира в Праге переиграла свою соотечественницу Катержину Синякову (8) со счётом 6:3, 5:7, 6:3. Теннисистки провели на корте 2 часа 40 минут. 31-летняя уроженка Пльзени, занимающая 18-е место в рейтинге WТА, реализовала 7 брейк-пойнтов из 13, проиграв 5 геймов на своей подаче. Барбора сделала по 2 эйса и двойные ошибки, а её оппонентки дважды подала навылет при 1 двойной.

За выход в финал Стрыцова поспорит с немкой Моной Бартель (Q), ранее переигравшей итальянку Камилу Джорджи.