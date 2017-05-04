Павлюченкова вышла в полуфинал турнира в Рабате

Россиянка Анастасия Павлюченкова (1) в четвертьфинале турнира в Рабате победила американку Лорен Дэвис (7) со счётом 6:4, 3:6, 6:3. Поединок продолжался 2 часа 12 минут. 25-летняя уроженка Самары, занимающая 16-е место в рейтинге WТА, сделала 2 эйса, 5 двойных ошибок, реализовала 6 брейк-пойнтов из 9 и проиграла 5 геймов на своей подаче.

За выход в финал Павлюченкова поспорит с итальянкой Сарой Эррани.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча:

Текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Дэвис в Рабате