Первая ракетка турнира в Мюнхене Монфис проиграл Чхун Хёну во втором круге

Француз Гаэль Монфис (1) во втором круге турнира в Мюнхене проиграл представителю Южной Кореи Чхун Хёну со счётом 2:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 12 минут. 20-летний уроженец Сувона, занимающий 78-е место в рейтинге АТР, дважды подал навылет, сделал 1 двойную ошибку, отыграл все 3 брейк-пойнта и выиграл 3 гейма на подаче оппонента. Французский теннисист 4 раза подал навылет и допустил 3 двойные ошибки.

В четвертьфинале Чхун Хён сыграет либо с немцем Мишей Зверевым (6), либо со словаком Мартином Клижаном.