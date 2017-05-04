Кр. Плишкова вышла в полуфинал турнира в Праге, одолев Хаддад-Майю

Чешка Кристина Плишкова в четвертьфинале турнира в Праге оказалась сильнее бразильянки Беатрис Хаддад-Майи (Q) со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:2. Теннисистки провели на корте 2 часа 3 минуты. 25-летняя уроженка Лоуни, занимающая 58-е место в рейтинге WТА, сделала 12 эйсов, 5 двойных ошибок, реализовала 5 брейк-пойнтов из 6 и проиграла 2 гейма на своей подаче. 20-летняя южноамериканка ни разу не подала навылет при 2 двойных.

За выход в полуфинал Плишкова поспорит либо с хорваткой Аной Конюх (7), либо с латвийкой Еленой Остапенко.