Потапова за 3 часа 40 минут обыграла Монову в 1/4 финала турнира ITF в Химках

Россиянка Анастасия Потапова (8) в четвертьфинале турнира серии ITF в Химках с призовым фондом $ 25 тыс. победила свою соотечественницу Полину Монову (1) со счётом 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (11:9). Продолжительность поединка составила 3 часа 40 минут. 16-летняя уроженка Саратова, занимающая 399-е место в рейтинге WТА, сделала 3 эйса, допустила 5 двойных ошибок, реализовала 6 брейк-пойнтов из 12, проиграв 5 геймов на своей подаче.

За выход в финал Потапова поспорит с сербкой Деяной Раданович (3), одолевшей американку Александру Морозову (Q).