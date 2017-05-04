Чхун Хён: победа над Монфисом — самая большая в моей карьере

Кореец Чхун Хён, победивший во втором круге турнира в Мюнхене француза Гаэля Монфиса со счётом 6:2, 6:4, поделился впечатлениями от достигнутого успеха.

«Я очень рад, потому что это самая большая победа в моей жизни. Матч получился трудным, Гаэль играл хорошо, но я старался оставаться спокойным и продолжал играть в свой теннис. Перерыв из-за дождя был сложным, но это одинаковая ситуация для обоих игроков. Я старался как можно дольше держать мяч в игре, потому что это мой первый грунтовый турнир в этом сезоне. Я буду готов к четвертьфиналу и постараюсь вновь сыграть хорошо», — приводит слова Хёна официальный сайт АТР.