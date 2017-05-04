Монфис: здорово снова вернуться на корт, вместо того чтобы просто тренироваться

Французский теннисист Гаэль Монфис, вернувшийся к выступлениям после левой коленной чашечки и частичного надрыва ахиллова сухожилия, из-за которых пропустил турнир в Майами, прокомментировал поражение от южнокорейца Чхун Хёна со счётом 2:6, 4:6 во втором круге соревнований в Мюнхене.

«Он провёл матч очень уверенно и был лучше меня. Здорово снова вернуться на корт, вместо того чтобы просто тренироваться. Мне было непросто, у меня было много промахов, а Хён много прессинговал. В целом же было очень здорово снова сыграть», — приводит слова Монфиса официальный сайт ATP.