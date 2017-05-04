Павлюченкова: в матче с Дэвис не могла найти свою игру, но продолжала бороться

Россиянка Анастасия Павлюченкова, переигравшая в четвертьфинале турнира в Рабате американку Лорен Дэвис со счётом 6:4, 3:6, 6:3, поделилась впечатлениями от встречи.

«Я чувствовала, что не играла в свой лучший теннис. У меня были проблемы с поиском своей игры, а Лорен действовала очень разнообразно, чередуя агрессивную игру с кручёными ударами. Тем самым она сбивала меня с ритма. Я просто продолжала бороться и оставаться в игре до самого конца. К счастью, это сработало и помогло мне перевернуть ход матча.

Я чувствую себя хорошо в Рабате. Это мой первый грунтовый турнир, и я уже провела три матча. Я рада, что провела уже несколько встреч и играю достаточно хорошо. Переходить с харда на грунт непросто, но я рада, что дошла до полуфинала в Рабате", — приводит слова Павлюченковой официальный сайт WТА.