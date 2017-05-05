Кузнецова проиграла Халеп в финале выставочного турнира в Мадриде

Россиянка Светлана Кузнецова в финале выставочного турнира в Мадриде уступила румынке Симоне Халеп со счётом 6:10. Все матчи проходили в формате супер тай-брейка до 10 очков. На пути к финалу Светлана сначала победила американку Мэдисон Кис (12:10), а затем взяла верх над полькой Агнешкой Радваньской (10:6).

Другая представительница России Мария Шарапова в четвертьфинале проиграла пуэрториканке Монике Пуиг — 6:10. В турнире также принимали участие британка Йоханна Конта и испанка Гарбинье Мугуруса.