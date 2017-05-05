15-летняя американка Анисимова завоевала «уайлд-кард» на «Ролан Гаррос»

Американская теннисистка Аманда Анисимова одержала победу в серии турниров ассоциации тенниса США. 15-летняя спортсменка выходила в финалы двух турниров серии из четырёх и добилась права дебютировать в основной сетке турнира «Большого шлема», завоевав «уайлд-кард» на «Ролан Гаррос».

Анисимова станет самой молодой теннисисткой в основной сетке «Ролан Гаррос» за последние 12 лет. Уроженка Нью-Джерси на данный момент является пятой ракеткой мира среди игроков до 18 лет. Она занимает 264-е место в рейтинге WTA.