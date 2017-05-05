Удар Младенович на турнире в Штутгарте признан лучшим по итогам апреля

Удар французской теннисистки Кристины Младенович в матче с представительницей Германии Лаурой Зигемунд в финале турнира в Штутгарте признан лучшим по итогам апреля, сообщает официальный сайт тура. На награду также претендовали удары россиянок Анастасии Павлюченковой (Монтеррей) и Дарьи Касаткиной (Чарльстон), а также немки Анжелики Кербер (Монтеррей) и итальянки Франчески Скьявоне (Богота).

Видео доступно на официальном сайте тура.

Кристина Младенович проиграла Лауре Зигемунд со счётом 1:6, 6:2, 6:7 (5:7).