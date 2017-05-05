Зигемунд признана лучшей теннисисткой апреля

Немецкая теннисистка Лаура Зигемунд признана лучшей теннисисткой по итогам апреля, сообщает официальный сайт тура. На это звание также претендовали россиянки Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина и француженка Кристина Младенович.

За Зигемунд проголосовали 53% пользователей. На втором месте — Младенович (23%), на третьем — Касаткина (21%), на четвёртом — Павлюченкова (3%).

Лучшим игроком по итогам января стала американка Серена Уильямс. В феврале лучшей была признана украинка Элина Свитолина, в марте — россиянка Елена Веснина.