Касаткина победила в номинации «Прорыв месяца» по итогам апреля

Официальный сайт WTA подвёл итоги голосования в категории «Прорыв апреля». Первое место заняла российская теннисистка Дарья Касаткина, получившая 60% голосов. Второй стала чешка Маркета Вондроушова (20%), третьей — украинка Даяна Ястремская (11%), четвёртой — представительница Эстонии Анетт Контавейт (9%).

В апреле Дарья выиграла свой первый турнир WTA – в Чарльстоне.

В январе победу в этой номинации одержала американка Коко Вандевеге, в феврале — француженка Кристина Младенович, в марте — представительница Японии Риса Одзаки.