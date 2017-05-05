Джере: сейчас я чувствую, что могу обыграть любого соперника

Сербский теннисист Ласло Джере поделился впечатлениями после победы над итальянцем Паоло Лоренци во втором круге турнира в Стамбуле со счётом 6:4, 6:3.

«В этом году я начал демонстрировать очень хороший теннис в Марракеше и затем продолжил в том же духе. У меня была непростая предсезонная подготовка, я много работал и знал, что это принесёт результат. Сейчас я очень мотивирован на корте и обрёл уверенность. Я чувствую, что могу обыграть любого соперника», — цитирует Джере официальный сайт ATP-тура.