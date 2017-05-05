Вихлянцева снялась с матча с Векич в квалификации турнира в Мадриде

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева (12) не смогла пробиться во второй раунд квалификации турнира в Мадриде. В матче с представительницей Хорватии Донной Векич на старте отборочных соревнований она отказалась от продолжения борьбы при счёте 2:6, 0:3. Теннисистки провели на корте 46 минут. Вихлянцева 1 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и не взяла ни одного гейма на подаче соперницы. На счету Донны 1 эйс, 1 двойная ошибка и 4 брейка.

Во втором круге квалификации Векич сыграет с победительницей матча Шелби Роджерс (США, 1) — Даниэла Гантухова (Словакия, WC).