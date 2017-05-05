Шварцман победил Лайовича и вышел в полуфинал турнира в Стамбуле

Аргентинский теннисист Диего Шварцман (3) вышел в полуфинал турнира в Стамбуле, в двух сетах обыграв представителя Сербии Душана Лайовича со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 32 минуты. 24-летний уроженец Буэнос-Айреса, занимающий 46-ю строчку в рейтинге ATP, дважды подал навылет совершил 1 двойную ошибку и реализовал 6 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса и 3 брейка.

За выход в финал соревнований Шварцман поспорит с победителем матча Стив Дарси (Бельгия, 8) — Марин Чилич (Хорватия, 2/WC).