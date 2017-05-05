Бартель одержала волевую победу над Стрыцовой в полуфинале турнира в Праге

Чешка Барбора Стрыцова (3) в полуфинале турнира в Праге проиграла представительнице Германии Моне Бартель (Q) со счётом 6:3, 2:6, 3:6. Теннисистки провели на корте 2 часа 7 минут. 31-летняя уроженка Пльзеня, занимающая 18-е место в рейтинге WТА, 1 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету Моны 4 двойные ошибки и 6 брейков.

В финале соперницей Бартель будет либо чешка Кристина Плишкова, либо победительница матча Ана Конюх (Хорватия, 7) — Елена Остапенко (Латвия).