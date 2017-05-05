А. Радваньска не сыграет на турнире в Риме

Польская теннисистка Агнешка Радваньска, снявшаяся с турнира в Мадриде из-за повреждения ноги, сообщила, что не сможет выступить и на соревнованиях в Риме, которые пройдут с 15 по 21 мая.

«Неприятные ощущения я испытываю уже несколько месяцев, но сейчас всё вновь стало хуже. Игра на грунте мне не поможет. Конечно, я сделала всё, что в моих силах, чтобы приехать сюда и сыграть, но мне скорее нужно восстановиться на сто процентов и постараться вернуться на „Ролан Гаррос“ в хорошей форме», — сказала Радваньска.