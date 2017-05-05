Грёнефельд и Пешке выиграли турнир в Праге в парном разряде

Вторые сеяные немка Анна-Лена Грёнефельд и чешка Квета Пешке стали победительницами турнира в Праге в парном разряде, обыграв в двух сетах финального матча первую пару соревнований чешских спортсменок Люцию Градецку и Катержину Синякову со счётом 6:4, 7:6 (7:3). На счету 35-й ракетки мира в парном разряде Градецки и занимающей 36-е место Пешке два эйса, семь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти. Чешская пара дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейка из десяти.