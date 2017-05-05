Карреньо-Буста стал первым полуфиналистом турнира в Эшториле, обыграв Альмагро

Первый сеяный испанец Пабло Карреньо-Буста первым вышел в полуфинал турнира в Эшториле, в двух сетах обыграв соотечественника Николаса Альмагро со счётом 6:2, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 10 минут. 25-летний Карреньо-Буста, занимающий 21-е место в рейтинге АТР, реализовал 4 из 4 брейк-пойнтов. На счету 31-летнего Альмагро, расположившегося на 86-й строчке в мировой классификации, 4 эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в финал Карреньо-Буста сыграет с победителем матча Давид Феррер (Испания, 4/WC) — Райан Харрисон (США).