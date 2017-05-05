Феррер вышел в полуфинал турнира в Эшториле, обыграв Харрисона

Четвёртый сеяный испанец Давид Феррер вышел в полуфинал турнира в Эшториле, в двух сетах обыграв американца Райана Харрисона со счётом 6:4, 6:0. Теннисисты провели на корте 1 час 11 минут. Феррер реализовал четыре из восьми брейк-пойнтов и допустил одну двойную ошибку. На счету Харрисона три эйса и четыре двойные ошибки. Счёт в личном противостоянии теннисистов стал 4:0 в пользу Феррера.

За выход в финал Феррер сыграет с соотечественником Пабло Карреньо-Бустой, получившим от организаторов первый номер посева.