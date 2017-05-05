Бабош и Главачкова выиграли турнир в Рабате в парном разряде

Первые сеяные на турнире в Рабате венгерка Тимя Бабош и чешка Андреа Главачкова в финальном матче парного разряда обыграли сербку Нину Стоянович и бельгийку Марину Заневскую со счётом 2:6, 6:3, 10:5. Теннисистки провели на корте 1 час 21 минуту. 14-я ракетка мира в парном разряде 23-летняя Бабош и 9-й номер рейтинга 30-летняя Главачкова 1 раз подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету 20-летней Стоянович и 23-летней Заневской 1 эйс, 3 двойные ошибки и 5 брейков.