Вихлянцева выложила фото со своим кумиром Шараповой

20-летняя российская теннисистка Наталья Вихлянцева выложила на своей странице в «Твиттере» фото с соотечественницей Марией Шараповой, разместив рядом свою детскую фотографию в таком же платье, в котором играла когда-то экс-первая ракетка мира.

«Фотография с моим кумиром Марией Шараповой. Нет слов, чтобы описать мои чувства. У меня была розовая «Моторолла» с вашей подписью и все платья Nike, и словами эти чувства не описать», – написала Вихлянцева.

Шарапова сделала репост на своей странице, подписав: «Вау! Круто! А эти голубые платья…»

Фото доступно в «Твиттере».