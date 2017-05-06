Хачанов начнёт турнир серии «Мастерс» в Мадриде матчем с Гоффеном

Стала известна сетка турнира серии «Мастерс» в Мадриде. Первый сеяный британец Энди Маррей в стартовом для себя матче второго круга сыграет с победителем встречи между двумя обладателями «уайлд кард» — испанцем Гильермо Гарсия-Лопесом и румыном Мариушем Копилом. Аналогичный жребий выпал и второй ракетке мира сербу Новаку Джоковичу, которому предстоит сразиться с победителем испанского дерби между Томми Робредо и Николасом Альмагро.

Единственный россиянин в основной сетке турнира Карен Хачанов в матче первого круга сыграет с девятым сеяным бельгийцем Давидом Гоффеном.