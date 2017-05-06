Чилич стал третьим хорватом, выигравшим 400 матчей в АТР-туре

Хорват Марин Чилич в четвертьфинале турнира в Стамбуле разгромил бельгийца Стива Дарси со счётом 6:1, 6:1. Для 28-летнего уроженца Боснии и Герцеговины, занимающего восьмое место в рейтинге АТР, эта победа стала 400-й в карьере на уровне АТР. Марин стал третьим представителем Хорватии, покорившим эту отметку, после Горана Иванишевича (599 побед) и Ивана Любичича (429).

«Это был мой лучший матч в текущем сезоне, учитывая, как я двигался и рано принимал мячи. Я играл так, как мне необходимо. Я очень рад и теперь предельно сосредоточен на следующем матче», — приводит слова Чилича официальный сайт АТР.