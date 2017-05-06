Скьявоне: за последние пару лет Павлюченкова сильно прибавила

Итальянка Франческа Скьявоне, победившая в полуфинале турнира в Рабате американку Варвару Лепченко со счётом 7:5, 6:4, поделилась ожиданиями от финала с россиянкой Анастасией Павлюченковой.

«Я очень рада и с нетерпением жду финала с Павлюченковой. Это будет тяжело, потому что Настя играет очень уверенно и за последние два года сильно прибавила. Для меня важнее всего подойти к финалу здоровой. Я чувствую любовь и поддержку местных трибун, и это очень помогает. Так что я буду готова к финалу», — приводит слова Скьявоне официальный сайт WТА.