Грек Микос пожизненно дисквалифицирован за организацию договорных матчей

Международная федерация тенниса пожизненно дисквалифицировала греческого теннисиста Константиноса Микоса за ставки в букмекерской конторе и организацию договорных матчей, сообщает ESPN.

Причиной такого наказания стало расследование независимой комиссии по коррупции в теннисе. По данным отчёта TIU, Микос в 2013 году заплатил другому греку Александросу Якуповичу, пожизненно дисквалифицированному в 2015 году, за нужный счёт в сетах и матче. Константинос делал ставки с двух аккаунтов в букмекерской конторе.

Наивысшей позицией Микоса в рейтинге было 933-е место.