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Грек Микос пожизненно дисквалифицирован за организацию договорных матчей

6 мая 2017, суббота. 11:59. Теннис

Международная федерация тенниса пожизненно дисквалифицировала греческого теннисиста Константиноса Микоса за ставки в букмекерской конторе и организацию договорных матчей, сообщает ESPN.

Причиной такого наказания стало расследование независимой комиссии по коррупции в теннисе. По данным отчёта TIU, Микос в 2013 году заплатил другому греку Александросу Якуповичу, пожизненно дисквалифицированному в 2015 году, за нужный счёт в сетах и матче. Константинос делал ставки с двух аккаунтов в букмекерской конторе.

Наивысшей позицией Микоса в рейтинге было 933-е место.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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