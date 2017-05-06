Текстовая онлайн-трансляция финала Павлюченкова — Скьявоне в Рабате

Россиянка Анастасия Павлюченкова (1) в финале турнира в Рабате (Марокко) сыграет с итальянкой Франческой Скьявоне (WC). Встреча начнётся в 17:00 по московскому времени. В очном противостоянии впереди 25-летняя уроженка Самары — 4-3, а последний поединок между этими соперницами состоялся в 2014 году.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этой встречи:

Текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Скьявоне в Рабате.

На данный момент Павлюченкова занимает 16-е место в рейтинге WТА, а Скьявоне — 100-е.