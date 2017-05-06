А. Зверев стал первым финалистом турнира в Мюнхене, переиграв Баутисту-Агута

Немец Александр Зверев (3) в полуфинале турнира в Мюнхене победил испанца Роберто Баутисту-Агута (3) со счётом 7:5, 7:5. Поединок продолжался 1 час 34 минуты. 20-летний уроженец Гамбурга, занимающий 20-е место в рейтинге АТР, реализовал три брейк-пойнта из шести, проиграв один гейм на своей подаче. Александр девять раз подал навылет и допустил одну двойную ошибку, а его соперник не сделал ни одного эйса при двух двойных.

За третий титул в карьере и второй в нынешнем сезоне Зверев поспорит либо с корейцем Чхун Хёном, либо с аргентинцем Гидо Пельей (Q).