Организаторы «Ролан Гаррос» отказали в аккредитации Настасе

Организаторы турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос», который состоится во Франции с 23 мая по 10 июня, отказали в аккредитации капитану женской сборной Румынии по теннису Илие Настасе.

«Вследствие решения ITF о дисквалификации Илие Настасе не будет аккредитован на «Ролан Гаррос» — 2017», — сообщает пресс-служба турнира.

Настасе крайне некорректно повёл себя на матче сборных Румынии и Великобритании в плей-офф Кубка Федерации, оскорбив игрока соперников Йоханну Конту, а также их капитана — Энн Кеотавонг.