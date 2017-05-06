Чилич стал первым финалистом турнира в Стамбуле, обыграв Шварцмана

Второй сеяный хорват Марин Чилич вышел в финал турнира в Стамбуле, в двух сетах обыграв третью ракетку соревнований аргентинца Диего Шварцмана со счётом 6:1, 7:6 (9:7). Теннисисты провели на корте 1 час 39 минут. 28-летний Чилич, занимающий восьмое место в рейтинге АТР, два раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять из двенадцати брейк-пойнтов. На счету 24-летнего Шварцмана, расположившегося на 46-й строчке мировой классификации, три реализованных брейка из трех возможных и три ошибки на подаче. Соперники впервые встречались друг с другом.