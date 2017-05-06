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Чилич стал первым финалистом турнира в Стамбуле, обыграв Шварцмана

6 мая 2017, суббота. 19:34. Теннис

Второй сеяный хорват Марин Чилич вышел в финал турнира в Стамбуле, в двух сетах обыграв третью ракетку соревнований аргентинца Диего Шварцмана со счётом 6:1, 7:6 (9:7). Теннисисты провели на корте 1 час 39 минут. 28-летний Чилич, занимающий восьмое место в рейтинге АТР, два раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять из двенадцати брейк-пойнтов. На счету 24-летнего Шварцмана, расположившегося на 46-й строчке мировой классификации, три реализованных брейка из трех возможных и три ошибки на подаче. Соперники впервые встречались друг с другом.

Стамбул 2017. 1/2 финала
06 мая 2017 года, суббота. 17:10 МСК
Диего
Шварцман
Марин
Чилич
1:6 6:7
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Марин Чилич
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