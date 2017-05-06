Пелья победил Хёна и сыграет с А. Зверевым в финале Мюнхена

Южнокореец Чхун Хён в полуфинале турнира в Мюнхене проиграл аргентинцу Гидо Пелье (Q) в трёх сетах — 6:4, 5:7, 4:6.

Матч продлился 2 часа 39 минут. На счету Пельи 9 эйсов, 3 двойные ошибки и 4 использованных брейк-пойнта из 14. Хён 6 раз подал навылет, допустил 3 двойные и реализовал 3 брейк-пойнта из 11. Отметим, что в начале дня Чхун Хён доигрывал свой четвертьфинал со словаком Мартином Клижаном, благодаря чему у Пельи было определённое преимущество в свежести.

В финале Пелья встретится с немцем Александром Зверевым (3), который ранее нанёс поражение испанцу Роберто Баутисте-Агуту.