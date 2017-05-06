Павлюченкова: это была великолепная игра, и я счастлива, что победила

Россиянка Анастасия Павлюченкова, обыгравшая итальянку Франческу Скьявоне в финале турнира в Рабате, поделилась эмоциями от своей победы.

«Это была великолепная игра. Думаю, этот матч получился самым тяжёлым на всём турнире. Раньше у нас уже были напряжённые поединки на грунте, и я знала, что в этот раз тоже будет непросто. Я очень счастлива, что победила, и чувствую облегчение по этому поводу.

Завоевать десятый титул очень приятно. Вообще всегда здорово выигрывать турниры, матчи. Мне нравится побеждать, и сейчас я очень рада", — сказала Павлюченкова в интервью на корте после своего триумфа.