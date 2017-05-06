Веснина не справилась с Бегу в первом круге турнира в Мадриде

Россиянка Елена Веснина не смогла пробиться во второй круг крупного турнира в Мадриде, проиграв румынке Ирине Бегу в двух партиях — 4:6, 4:6.

Матч продолжался 1 час 33 минуты. Бегу 4 раза подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и использовала 3 брейк-пойнта из 5. На счету Весниной 1 эйс, 3 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

Во втором раунде Бегу встретится либо с итальянкой Франческой Скьявоне, либо с кем-то из победительниц квалификации.

«Чемпионат» провёл текстовую трансляцию этого матча:

Текстовая онлайн-трансляция матча Бегу — Веснина в Мадриде.