Состоялась жеребьёвка прошедших квалификацию теннисисток в Мадриде

Стала известна расстановка прошедших квалификацию теннисисток в основной сетке соревнований в Мадриде. Француженка Полин Пармантье сыграет с чешкой Катержиной Синяковой. Китаянка Чжэн Сайсай встретится с украинкой Элиной Свитолиной. Её соотечественница Ван Цян сыграет с француженкой Каролин Гарсией.

Прошедшие отборочный турнир немка Андреа Петкович и француженка Осеан Доден встретятся друг с другом. Хорватка Донна векич сыграет с представляющей Казахстан Юлией Путинцевой. Колумбийка Мариана Дуке-Марино встретится с немкой Юлией Гёргес, а шведка Йоханна Ларссон сыграет с итальянкой Франческой Скьявоне.

Также в основную сетку прошла эстонка Анетт Контавейт, проигравшая в финале квалификации, но ставшая «лаки-лузером» благодаря отказу польки Агнешки Радваньской. Её первой соперницей в основной сетке будет американка Коко Вандевеге.