Бартель: утром моей первой мыслью было: «Нет, что, ещё один игровой день?»

Немка Мона Бартель, победившая чешку Кристину Плишкову в финале турнира в Праге со счётом 2:6, 7:5, 6:2, поделилась эмоциями от своего успеха. Этот титул стал для неё первым после Бостада-2014.

«Я всё ещё не могу поверить, что победила. Это была длинная, трудная неделя, и сегодня мне было очень тяжело. Я была вымотана, а Кристина очень здорово играла в первом сете. Даже не знаю, как мне удалось победить! Я просто старалась биться, продолжала играть и каким-то образом сделала это.

Утром я проснулась и чувствовала себя невероятно уставшей. Моей первой мыслью было: «Нет, что, ещё один игровой день?»

На квалификацию в Мадриде я не успела, так что моим следующим турниром будет Рим. Но сейчас я хочу просто насладиться успехом и отдохнуть перед новым выходом на корт", — приводит слова Бартель официальный сайт WTA.