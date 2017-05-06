Кузнецова — своему тренеру: Карлос, ты мой друг и поддержка от турнира к турниру

Россиянка Светлана Кузнецова выразила благодарность своему тренеру Карлосу Мартинесу, который работает с ней с конца 2012 года.

«Я благодарна жизни за то, что она мне посылает таких людей, как Карлос. Ты мой тренер, друг и поддержка всё время — от турнира к турниру, 8 месяцев в году. Спасибо!», — написала Кузнецова в своём «Инстаграме».

В первом круге соревнований в Мадриде Светлана сыграет с представляющей Казахстан Ярославой Шведовой. В случае успеха Кузнецова встретится с американкой Элисон Риске.