Чилич: я очень доволен своим теннисом и надеюсь сыграть так же здорово в финале

Хорват Марин Чилич оценил свою игру на турнире в Стамбуле, в полуфинале которого он победил прошлогоднего чемпиона, аргентинца Диего Шварцмана.

«Безусловно, я с нетерпением жду завтрашнего финала. Я надеялся сыграть там с самого начала турнира. Я очень доволен своим теннисом и, надеюсь, смогу сыграть так же здорово в воскресенье.

В полуфинале на протяжении полутора сетов я показывал великолепный теннис, но затем ситуация поменялась. Я стал допускать невынужденные ошибки, а Диего заиграл намного лучше. Когда с 4:0 счёт стал 5:6, мне было нелегко — но главное, что я сумел победить в двух сетах", — приводит слова Чилича официальный сайт ATP.