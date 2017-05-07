Конта уступила Зигемунд в первом круге турнира в Мадриде

Британская теннисистка Йоханна Конта (6) в первом круге турнира в Мадриде проиграла немецкой спортсменке Лауре Зигемунд в трёхсетовом поединке со счётом 6:3, 5:7, 4:6.

Матч продолжался 2 часа 27 минут. На счету обеих соперниц по одной подаче навылет. Конта не совершила двойных ошибок и реализовала 6 из 10 брейк пойнтов. На счету Зигемунд 5 двойных ошибок и 6 из 11 реализованных брейков.

Во втором круге турнира Зигемунд сразится с американской теннисисткой Коко Вандевеге. Матч пройдёт 10 мая, начало — в 03:00 мск.