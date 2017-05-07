А. Зверев: мечтаю выиграть турнир в Германии

Немец Александр Зверев поделился впечатлениями от победы над испанцем Роберто Баутистой-Агутом со счётом 7:5, 7:5 в полуфинале турнира в Мюнхене.

«Роберто очень сильный соперник на любом покрытии, особенно на грунте. Так что я очень доволен тем, как сыграл и что прошёл дальше. Победа на турнире в Германии будет чем-то особенным. Это то, о чём я действительно мечтаю. Но финал обещает быть очень трудным, мне нужно оставаться сосредоточенным в течение всего матча», — приводит слова Зверева официальный сайт АТР.