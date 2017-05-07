Зигемунд: я только учусь правильно воспринимать победы

Немка Лаура Зигемунд рассказала о своих впечатлениях от победы над британкой Йоханной Контой со счётом 3:6, 7:5, 6:4 в первом круге турнира в Мадриде.

«Думаю, в третьем сете я добавила и сыграла на очень высоком уровне. Я старалась играть глубже и оказывать на соперницу давление. Я никогда не играла так поздно, но пыталась не думать об этом. Я старалась отнестись к этому профессионально. Вокруг всегда много моментов, способных привести к стрессу, но надо правильно это воспринимать.

Я только учусь правильно воспринимать победы. Было трудно восстановиться после завоевания титула в Штутгарте. Важно уметь восстанавливаться в физическом и эмоциональном плане, отдыхать. Сейчас я готова вновь играть и бороться", — приводит слова Зигемунд официальный сайт WТА.