Кербер стартовала на турнире в Мадриде с победы над Бабош

Немка Анжелика Кербер (1) начала выступление на турнире в Мадриде (Испания) с победы над венгеркой Тимей Бабош со счётом 6:4, 6:2. Поединок продолжался 1 час 20 минут. 29-летняя уроженка Бремена, занимающая второе место в рейтинге WТА, сделала 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки, реализовала 4 брейк-пойнта из 10 и проиграла 1 гейм на своей подаче, а её оппонентка дважды подала навылет при 5 двойных.

Во втором круге соперницей Кербер станет либо чешка Катержина Синякова, либо француженка Полин Пармантье.